Sedute extra per ridurre le liste d' attesa ad Oftalmologia del Policlinico di Bari | eseguiti 4225 interventi in 6 mesi
L'Unità operativa di Oftalmologia del Policlinico di Bari ha eseguito, nei primi mesi del 2025 4.226 procedure chirurgiche, con una media di 33 interventi al giorno, di cui 25 dedicati alla cataratta.E' il bilancio dell'attività dell'équipe diretta dal professor Gianni Alessio. Effettuate anche. 🔗 Leggi su Baritoday.it
