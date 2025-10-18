Sedicenti Carabinieri tentano la truffa della rapina con l' auto rubata | in manette

Ravennatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini residenti in provincia di Napoli, con trascorsi giudiziari, sono stati arrestati dai Carabinieri di Brisighella dopo aver tentato di truffare una coppia di coniugi anziani fingendosi Carabinieri.Tutto ha avuto inizio lunedì scorso, quando una coppia residente nel faentino era stata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

