Cristina Coletti, assessore al Patrimonio del Comune. Da mesi sta seguendo i dossier legati all’assegnazione delle sedi. L’altro giorno Csv – forte dell’adesione di 89 associazioni – ha lanciato un appello prima di tutto al dialogo. Si sente di raccoglierlo? "Onestamente è curioso che venga fatta una richiesta di dialogo, quando il dialogo da parte dell’amministrazione comunale c’è sempre stato. Fra l’altro, chiedere un incontro nella tarda mattinata prima di una conferenza stampa già fissata penso sia molto triste. Ma tant’è". Come si è articolato il rapporto fra l’amministrazione e il Csv? "Il primo sopralluogo all’immobile di via Bologna 637 (l’ex sede di Coldiretti acquistata dal Comune, ndr) è avvenuto il 19 settembre dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sedi delle associazioni, parla Coletti: "Csv, si fa avanti una contrada". Cittadini del mondo, spazio addio