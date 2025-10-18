Seconda udienza preliminare per l’omicidio del Sindaco Pescatore Non accolta la costituzione della Fondazione Vassallo

Cilentoreporter.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 ottobre 2025 si è tenuta, presso il Tribunale di Salerno, la seconda udienza preliminare relativa all'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, barbaramente ucciso il 5 settembre 2010 L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

seconda udienza preliminare per l8217omicidio del sindaco pescatore non accolta la costituzione della fondazione vassallo

© Cilentoreporter.it - Seconda udienza preliminare per l’omicidio del Sindaco Pescatore. Non accolta la costituzione della Fondazione Vassallo

Scopri altri approfondimenti

Sogepu, si apre l'udienza preliminare - Si è aperta questa mattina l'udienza preliminare del processo Sogepu che vede imputati, con le accuse di corruzione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'ex amministratore unico della ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Seconda Udienza Preliminare L8217omicidio