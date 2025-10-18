Seconda sconfitta di fila per le granatine | a Matierno passa Cagliari

Tempo di lettura: 3 minuti Ancora una battuta d’arresto per il Salerno Basket ’92. Il doppio turno “sardo” porta in dote due sconfitte: dopo il tonfo di Selargius, le granatine cedono anche in casa contro la Sardegna Marmi Virtus Cagliari (49-55). Parte meglio la squadra ospite al PalaSilvestri con un break iniziale 4-0 grazie alla tripla di Zieniewska. Salerno a punti con Gatti, Cagliari spinge con Naczka. A metà quarto ospiti sul +8 (5-13), poi la reazione di casa con un break di 11-0 che fa tenere il muso avanti a Guerrieri – ottima la tripla del sorpasso – e compagne alla prima interruzione (16-13). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

