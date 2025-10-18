Se vivi in strada il lavoro non lo trovi perché non dormi | Elena senza casa una vita di stenti

Arezzo, 18 ottobre 2025 – Fa il giro del web la storia di Elena, la donna di Arezzo cinquantanovenne che vive per strada insieme al compagno. Una vita con molte difficoltà e una pensione da meno di 350 euro al mese. Condizioni che non le permettono neanche di avere una stanza dove stare. Per questo dorme all’aperto. Una storia come tante, ma una storia simbolo delle persone che vivono per strada. Gli invisibili ai bordi delle strade mentre la città vive le sue giornate frenetiche. Elena ha una laurea in pedagogia. Ha un matrimonio alle spalle e non ha figli. I problemi della donna, nata in una famiglia agiata, cominciano dopo la morte della madre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

