Se non metti il nome sul citofono rischi grosso ecco perché
Quando si acquista una casa, tra le mille pratiche burocratiche, le spese per il mutuo e i lavori di sistemazione, cambiare il nome sul citofono sembra l’ultimo dei problemi. Eppure, questo dettaglio apparentemente banale può trasformarsi in un incubo legale con conseguenze economiche devastanti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha infatti confermato che l’assenza del proprio nome sul citofono o sulla cassetta postale può rendere legittimi pignoramenti e ipoteche, anche senza che il cittadino abbia mai ricevuto alcuna notifica preventiva. La questione non riguarda solo una formalità o la comodità di farsi trovare da amici e parenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it
