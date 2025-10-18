La nuova puntata di Tale e Quale Show, andata in onda venerdì 17 ottobre, si è aperta con un momento che ha toccato il cuore del pubblico. Carlo Conti, volto storico e amatissimo del varietà di Rai1, ha scelto di inaugurare la serata con un messaggio di profonda umanità, rompendo per un attimo la leggerezza dello spettacolo per dedicare un pensiero a due vicende che hanno segnato l’attualità. Prima che le luci del palco si accendessero e la musica invadesse lo studio, il conduttore ha chiesto silenzio e attenzione. Con voce ferma ma visibilmente commossa, ha ricordato le vittime dell’esplosione di Verona e ha espresso solidarietà a Sigfrido Ranucci, conduttore di “Report”, vittima di un attentato davanti alla sua casa a Campo Ascolano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Scusate ma devo dire questa cosa". Carlo Conti interrompe e si commuove