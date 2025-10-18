Scusate devo dire questa cosa Tale e Quale Show Carlo Conti interrompe e si commuove VIDEO
News Tv. “Scusate devo dire questa cosa”. Tale e Quale Show, Carlo Conti interrompe e si commuove. Il venerdì sera della televisione italiana è solitamente sinonimo di leggerezza e intrattenimento, ma ieri sera -17 ottobre – tutto è apparso diverso. L’atmosfera in studio era raccolta, più silenziosa del consueto, come se per un momento il ritmo dello spettacolo si fosse fermato e il pubblico più attento del solito. Un silenzio carico di attesa ha preceduto l’inizio dello spettacolo, anticipando un momento che avrebbe lasciato il segno nella memoria collettiva. Il presentatore, Carlo Conti ha quindi aperto la puntata con un messaggio commovente. 🔗 Leggi su Tvzap.it
