Scuola in ospedale Friuli Venezia Giulia stanzia 240mila euro | La didattica strumento di cura e normalità

Un progetto pensato per non lasciare indietro nessuno. La Giunta del Friuli Venezia Giulia ha approvato il piano 2025–2027 dedicato agli alunni in ospedale, grazie a un finanziamento complessivo di 240 mila euro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

