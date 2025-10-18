scrolliamo tutto tranne noi stessi

È molto fastidioso, vi sarà capitato. Cioè, mentre tu fai downscrolling, quasi non te ne accorgi (è fastidioso per l’altro se pensa di fare conversazione con voi). Scorri (Instagram, Tik Tok, Facebook, Youtube, poco cambia), vedi un video, un altro, un altro ancora, senza che ti resti niente, eppure non riesci a smettere. Vedere qualcun altro che lo fa davanti a te, mentre tu non stai scrollando, è anche peggio. Quando ti dicono “guarda qui, guarda questo”, e ti porgono lo schermo come fosse un dono, allora capisci quanto siamo diventati ridicoli. Senza contare quando trovano un video che suscita in loro una minima curiosità e devono condividerlo con te, come se tu non avessi abbastanza idiozie da scrollare per conto tuo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

