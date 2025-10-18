Scoppia un incendio in volo | panico tra i passeggeri e i piloti attuano un atterraggio d’emergenza – VIDEO

Panico tra i passeggeri. Un incendio alla batteria ha costretto il volo Air China CA139 (diretto da Hangzhou, in Cina, a Incheon in Corea del Sud) ad un atterraggio di emergenza a Shanghai oggi, sabato 18 ottobre. Il volo è stato dirottato all’aeroporto di Pudong, dopo che una batteria al litio nel bagaglio a mano si è auto-infiammata. Non sono stati segnalati feriti. Per fortuna, ma solo tanto spavento. (Video @armymilitaryforce) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scoppia un incendio in volo: panico tra i passeggeri e i piloti attuano un atterraggio d’emergenza – VIDEO

