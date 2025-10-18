scoperto un ristorante fantasma trovati 27 lavoratori irregolari

VIGEVANO (Pavia) Un vero e proprio ristorante “mascherato“ da circolo privato. Lo hanno scoperto i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pavia nell’ambito dei controlli di polizia economico-finanziaria nei confronti degli enti non commerciai con l’obiettivo di individuare imprenditori che si qualificano, falsamente, come associazioni che perseguono delle finalità sociali con lo scopo di avvantaggiarsi con i benefici fiscali concessi a queste ultime. A finire nel mirino degli investigatori delle Fiamme Gialle è stato un ente associativo di un centro della Lomellina che, dietro la figura giuridica, svolgeva una vera e propria attività di ristorazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

