Scoperto a forzare la saracinesca di un noto bar | arrestato 43enne
I carabinieri di Torre Annunziata hanno arrestato per tentato furto un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato un uomo forzare la saracinesca di un bar in corso Vittorio Emanuele III.Non ha fatto in tempo a fuggire. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
