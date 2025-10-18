Scoperto a forzare la saracinesca di un noto bar | arrestato 43enne

Napolitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Torre Annunziata hanno arrestato per tentato furto un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato un uomo forzare la saracinesca di un bar in corso Vittorio Emanuele III.Non ha fatto in tempo a fuggire. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

