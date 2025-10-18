Scope di Giulio Galgani a Monte San Savino Nuova maxi-installazione nel Cisternone

Dal 19 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 il Cisternone di piazza San Francesco, a Monte San Savino, ospita “Scope”, installazione artistica di Giulio Galgani con il patrocinio del Comune di Monte San Savino. Le opere saranno visitabili, a ingresso libero, negli orari di apertura del deposito. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

