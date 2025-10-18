Scooter contro furgone 14enne muore a Osimo mentre va a scuola | Ragazzo d'oro travolti da dolore cieco

18 ott 2025

Lutto a Osimo per la morte del 14enne rimasto coinvolto ieri in un terribile incidente stradale mentre andava a scuola. La dirigente scolastica: "Siamo stati tutti col fiato sospeso, nell'attesa e nella preghiera. Poi il dolore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

