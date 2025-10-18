Scontro tra un'auto e una moto a Brugherio | gravissimi un ragazzo di 21 e una ragazza di 19 anni

Incidente stradale a Brugherio (Monza e Brianza). Un'auto e una moto si sono scontrate tra loro e nell'incidente sono rimasti gravemente feriti un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 19 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scontro tra due auto alla rotatoria di Ferno: soccorsi sul posto, nessun ferito grave. - facebook.com Vai su Facebook

#Terni, scontro #auto-#scooter a Campomicciolo: 50enne in #prognosi riservata https://umbriaon.it/terni-scontro-auto-scooter-a-campomicciolo-50enne-in-prognosi-riservata/… #poliziaLocale #incidentestradale #Umbria - X Vai su X

Scontro tra un’auto e una moto a Brugherio: gravissimi un ragazzo di 21 e una ragazza di 19 anni - Un'auto e una moto si sono scontrate tra loro e nell'incidente sono rimasti gravemente feriti un ragazzo ... Scrive fanpage.it

Brugherio, grave incidente stradale: scontro tra auto e moto ferisce tre giovani - Nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre, alle 18:30, un grave incidente stradale ha avuto luogo a Brugherio, in piazza Don Giuseppe Camagni. Riporta notizie.it

Incidente a Brugherio, scontro fra moto e auto: due giovani di 19 e 21 anni gravissimi in ospedale - Il 21enne che conduceva la moto è stato portato in elisoccorso al San Raffaele, mentre la ragazza è ricoverata al Niguarda ... Riporta milano.corriere.it