Scontro tifosi in via Piave il sindaco Conti | Pisa deve essere tutelata serve ripensare i servizi di sicurezza
Le impressionanti immagini della guerriglia di via Piave (VIDEO) con lo scontro fra tifosi del Verona e del Pisa di oggi, 18 ottobre, hanno generato numerosi reazioni. In primis c'è la condanna del primo cittadino Michele Conti."Da Sindaco di Pisa - afferma Conti - non accetto che la nostra città. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In Via Piave scontri tra tifosi. Gli ultras veronesi hanno indisturbati raggiunti la zona di San Rossore il Polo Porta Nuova e Via Contessa Matilde senza nessun controllo L, fino poi ad arrivare allo scontro con i tifosi Pisani in Via Piave, dopo aver danneggiato l - facebook.com Vai su Facebook
Momenti di tensione nel centro di #Napoli per via degli scontri tra i tifosi campani e quelli portoghesi a due ore dal fischio d’inizio del match di #Champions League. - X Vai su X
Scontri tra ultras prima di Pisa-Verona: tensione e feriti in via Piave (VIDEO) - PISA – Pomeriggio di violenza alla vigilia della gara di Serie B tra Pisa e Verona, in programma alle 15. Si legge su ilovepalermocalcio.com
Scontri tra ultras prima di Pisa-Verona: botte, petardi, bombe carta. Due tifosi ricoverati – Video - Rissa tra tifosi veronesi e pisani vicino allo stadio, polizia costretta a usare lacrimogeni. ilfattoquotidiano.it scrive
Far West in via Piave. Mattinata di scontri. Fumogeni, caschi e sassi. Terrore per le strade - L’incontro tra le due fazioni nei pressi dello stadio e il caos in pochi minuti. Lo riporta msn.com