"Da mesi abbiamo registrato un rallentamento delle assunzioni in Ausl Romagna. Ma ad oggi assistiamo, di fatto, al totale blocco di nuovi ingressi". La nota delle segreterie territoriali UilFpl di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, non lascia scampo a fraintendimenti. "Così l'azienda salta" attaccano dalla Uil. "Dire che Ausl Romagna non ha assunto sarebbe sbagliato e di fatto una polemica inutile perché il risultato non cambia. In ogni caso la situazione é di assoluta criticità. Con l 'attuale blocco delle assunzioni sarà molto difficile garantire servizi adeguati e normali condizioni di lavoro".

Scontro sulle assunzioni. Per la Uil bloccate, per l'Ausl in aumento