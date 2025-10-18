Scontro sulle assunzioni Per la Uil bloccate per l’Ausl in aumento

Ilrestodelcarlino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Da mesi abbiamo registrato un rallentamento delle assunzioni in Ausl Romagna. Ma ad oggi assistiamo, di fatto, al totale blocco di nuovi ingressi". La nota delle segreterie territoriali UilFpl di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, non lascia scampo a fraintendimenti. "Così l’azienda salta" attaccano dalla Uil. "Dire che Ausl Romagna non ha assunto sarebbe sbagliato e di fatto una polemica inutile perché il risultato non cambia. In ogni caso la situazione é di assoluta criticità. Con l ‘attuale blocco delle assunzioni sarà molto difficile garantire servizi adeguati e normali condizioni di lavoro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

scontro sulle assunzioni per la uil bloccate per l8217ausl in aumento

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro sulle assunzioni. Per la Uil bloccate, per l’Ausl in aumento

Altri contenuti sullo stesso argomento

scontro assunzioni uil bloccateScontro sulle assunzioni. Per la Uil bloccate, per l’Ausl in aumento - "Da mesi abbiamo registrato un rallentamento delle assunzioni in Ausl Romagna. Segnala msn.com

scontro assunzioni uil bloccateUILFPL Romagna: “Oggi assistiamo al totale blocco di nuove assunzioni alla Ausl” - Le Segreterie Territoriali UILFPL di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini interviene sul "rallentamento delle assunzioni in Ausl Romagna registrato negli ultimi, ma ... Secondo chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Assunzioni Uil Bloccate