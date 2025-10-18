Scontro senza tregua tra Schlein e Meloni sulla libertà in Italia | Allarme Delirio

Da Amsterdam a Roma, lo scontro politico si infiamma tra Elly Schlein, leader del Partito Democratico, e Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. Al congresso del Partito socialista europeo, Schlein ha lanciato un duro attacco al governo di destra, denunciando un allarme democratico e di libertà d’espressione in Italia. La premier ha risposto definendo le accuse come “puro delirio” e “vergognose”, accentuando la frattura che tiene banco nel dibattito politico nazionale. Accuse incrociate su linguaggio e clima politico. Schlein ha sottolineato come il governo Meloni stia “tagliando la sanità, la scuola e la spesa pubblica”, mentre blocca le proposte di salario minimo, accusando inoltre la premier di aver definito l’opposizione “peggio dei terroristi” durante un’iniziativa a Firenze. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Scontro senza tregua tra Schlein e Meloni sulla libertà in Italia: “Allarme”, “Delirio”

