Scontro Schlein-Meloni | Libertà a rischio quando l’estrema destra è al governo La premier | Delirio

Il confronto acceso tra l'opposizione e il governo. Il dibattito politico italiano si infiamma con un duro scambio di dichiarazioni tra Elly Schlein, leader del Partito Democratico, e la premier Giorgia Meloni. Al Congresso del PSE ad Amsterdam, Schlein ha lanciato un avvertimento forte: «La libertà e la democrazia sono a rischio quando l'estrema destra è al governo». Non è tardata ad arrivare la risposta di Meloni, che sui social ha definito le affermazioni della leader dell'opposizione come «delirio» e ha parlato di diffusione di falsità sulla Nazione. Le accuse di Schlein.

