Scontro Schlein-Meloni La segretaria dem | Libertà a rischio quando la destra governa La premier | Siamo al puro delirio vergogna
«In Italia c'è una estrema destra al governo che sta tagliando la spesa pubblica, la sanità, la scuola, sta bloccando le nostre proposte di salario minimo. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione. La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che l’opposizione è peggio di Hamas. Voglio solidarizzare con Ranucci vittima di un attentato terribile: la libertà e la democrazia è. 🔗 Leggi su Feedpress.me
