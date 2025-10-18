Scontro Schlein-Meloni dopo l’attentato a Ranucci | Democrazia a rischio con estrema destra al governo Delirio

Scontro a distanza tra la segretaria del Pd, Elly Schlein, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Schlein interviene dal palco del Partito socialista europeo, ad Amsterdam, dove è in corso il congresso, ed elenca ciò che è accaduto in Italia negli ultimi giorni. Prima “Meloni” che “a Firenze ha detto che l’opposizione è peggio di Hamas”. Poi cita l’attentato a Sigfrido Ranucci: “Voglio sodalizzare con lui per l’attentato terribile di cui è stato vittima”. E infine l’attacco: “La libertà e la democrazia sono a rischio quando l’estrema destra è al governo”. Parole che non sono piaciute alla capa dell’esecutivo, che sui social ha rilanciato le dichiarazioni della segretaria dem e ha scritto: “Siamo al puro delirio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

