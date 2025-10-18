Scontro Schlein-Meloni dopo l’attentato a Ranucci | Democrazia a rischio con estrema destra al governo Delirio
Scontro a distanza tra la segretaria del Pd, Elly Schlein, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Schlein interviene dal palco del Partito socialista europeo, ad Amsterdam, dove è in corso il congresso, ed elenca ciò che è accaduto in Italia negli ultimi giorni. Prima “Meloni” che “a Firenze ha detto che l’opposizione è peggio di Hamas”. Poi cita l’attentato a Sigfrido Ranucci: “Voglio sodalizzare con lui per l’attentato terribile di cui è stato vittima”. E infine l’attacco: “La libertà e la democrazia sono a rischio quando l’estrema destra è al governo”. Parole che non sono piaciute alla capa dell’esecutivo, che sui social ha rilanciato le dichiarazioni della segretaria dem e ha scritto: “Siamo al puro delirio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Stop all’educazione affettiva fino alle medie, è scontro tra maggioranza e opposizione. Sasso: “Non è censura”. Schlein: “Deriva oscurantista della destra” - X Vai su X
#Salvini: la vicenda #Paragon sembra uno scontro tra servizi. Schlein: venga a riferire - facebook.com Vai su Facebook
Scontro Schlein-Meloni, la leader pd: «Libertà a rischio quando governa l'estrema destra». La premier: «Puro delirio, vergogna» - La dem al congresso del Pse ha attaccato Meloni, che sui sui profili social ha replicato con durezza: «Va in giro per il mondo a diffondere falsità» ... Lo riporta corriere.it
Schlein: «Libertà a rischio quando l'estrema destra è al governo». Meloni: «Vergogna, diffondi falsità in giro per il mondo» - La leader dell'opposizione lancia la bomba al congresso del Pse: «La libertà e la democrazia sono ... msn.com scrive
Schlein attacca il governo dopo il caso Ranucci, Meloni furiosa: “Vergogna, siamo al delirio” - La segretaria del Pd Schlein, al congresso dei Socialisti europei, ha espresso solidarietà a Sigfrido Ranucci e detto che "la libertà di parola ... Si legge su fanpage.it