Pistoia, 18 ottobre 2025 – Brutto incidente stradale questa sera, sabato 18 ottobre, nella prima periferia di Pistoia. L'allarme è scattato intorno alle 19,30 in via Dalmazia, proprio all'ingresso del Villone Puccini, dove uno scooter guidato da un ragazzo di 17 anni si è scontrato contro un'auto. L'impatto è stato frontale e il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri, finendo a terra. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi. Due ambulanze della Croce Verde di Pistoia, l'automedica del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Il 17enne è stato portato in codice rosso all'ospedale San Jacopo di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scontro moto-auto a Pistoia, 17enne in codice rosso