scontro con un trattore morto un motociclista nel salernitano

Tempo di lettura: < 1 minuto Un motociclista 29enne di Santa Marina, in provincia di Salerno, ha perso la vita in seguito a uno scontro con un mezzo agricolo sembrerebbe condotto dal padre. Il sinistro è avvenuto in località Isca del Molino, lungo una strada di campagna. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il motociclista stava percorrendo la via a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con il trattore. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione per il 29enne non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

