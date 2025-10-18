Scontri violenti tra ultras del Pisa e del Verona | un uomo a terra panico tra i residenti
Pisa, 18 ottobre 2025 – Violenti scontri tra ultras del Pisa e del Verona si sono verificati intorno a mezzogiorno di oggi, sabato 18 ottobre, a poche ore dall’inizio della partita in programma allo stadio “Arena Garibaldi”. Il teatro degli scontri è stato via Piave e strade limitrofe, dove le due tifoserie si sono affrontate con bastoni, caschi e mazze. Come si vede in alcuni video girati sul posto, persone sono state costrette a rifugiarsi nei negozi per sfuggire agli scontri. In piazzale Sicilia, gli agenti di polizia sono intervenuti per bloccare un gruppo di tifosi veronesi. Durante gli scontri, come mostra un video diffuso sui social, un uomo è rimasto a terra, apparentemente ferito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
