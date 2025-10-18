Scontri tra ultras prima di Pisa-Verona | botte petardi bombe carta Due tifosi ricoverati – Video

Scontri tra tifosi ultras di Pisa e Verona, a poche ore dal fischio di inizio della gara di Serie A. Nonostante le misure straordinarie di sicurezza per la partita un gruppo di circa 200 tifosi veronesi è entrato in contatto con la tifoseria locale lungo via Piave, vicino allo stadio. Botte, petardi e bombe carta hanno caratterizzato lo scontro, sedato in pochi minuti dall’arrivo delle forze dell’ordine che sono state costrette ad utilizzare lacrimogeni per disperdere le tifoserie. Sul posto sono giunte alcune ambulanze per soccorrere i feriti e i contusi. I veronesi sono stati radunati in una piazzetta e vengono identificati dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontri tra ultras prima di Pisa-Verona: botte, petardi, bombe carta. Due tifosi ricoverati – Video

Argomenti simili trattati di recente

*Follia ultras in autostrada, è caccia ai responsabili* ? Gli scontri sull'A2 tra tifosi di Casertana e Catania Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #tifosi #casertana #catania #follia #ultras #sull #poliziotti #stradale - facebook.com Vai su Facebook

SCONTRI ULTRAS. Tensione in autostrada tra i tifosi della Casertana e del Catania. Una vergogna degna dei peggiori barbari. - X Vai su X

Scontri tra ultras prima di Pisa-Verona: il bilancio è di due feriti ricoverati in ospedale - Ultras di Pisa e Verona a contatto prima dell'inizio del match: necessario l'intervento di Polizia e Carabinieri con l'utilizzo di gas lacrimogeni. Scrive goal.com

Scontri violenti tra ultras del Pisa e del Verona: bombe carta, caschi e bastoni. Due feriti in ospedale - I due gruppi si sono affrontati in via Piave con bastoni, caschi e mazze. Lo riporta msn.com

Pisa Verona ad alta tensione, scontri prima del match: cosa è successo - Ci sono anche feriti Momenti di alta tensione oggi, sabato 18 ottobre, a poche ... Si legge su calcionews24.com