Scontri tra ultras prima di Pisa-Verona | botte petardi bombe carta Due tifosi ricoverati – Video

Ilfattoquotidiano.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontri tra tifosi ultras di Pisa e Verona, a poche ore dal fischio di inizio della gara di Serie A. Nonostante le misure straordinarie di sicurezza per la partita un gruppo di circa 200 tifosi veronesi è entrato in contatto con la tifoseria locale lungo via Piave, vicino allo stadio. Botte, petardi e bombe carta hanno caratterizzato lo scontro, sedato in pochi minuti dall’arrivo delle forze dell’ordine che sono state costrette ad utilizzare lacrimogeni per disperdere le tifoserie. Sul posto sono giunte alcune ambulanze per soccorrere i feriti e i contusi. I veronesi sono stati radunati in una piazzetta e vengono identificati dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

scontri tra ultras prima di pisa verona botte petardi bombe carta due tifosi ricoverati 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri tra ultras prima di Pisa-Verona: botte, petardi, bombe carta. Due tifosi ricoverati – Video

Argomenti simili trattati di recente

scontri ultras prima pisaScontri tra ultras prima di Pisa-Verona: il bilancio è di due feriti ricoverati in ospedale - Ultras di Pisa e Verona a contatto prima dell'inizio del match: necessario l'intervento di Polizia e Carabinieri con l'utilizzo di gas lacrimogeni. Scrive goal.com

scontri ultras prima pisaScontri violenti tra ultras del Pisa e del Verona: bombe carta, caschi e bastoni. Due feriti in ospedale - I due gruppi si sono affrontati in via Piave con bastoni, caschi e mazze. Lo riporta msn.com

scontri ultras prima pisaPisa Verona ad alta tensione, scontri prima del match: cosa è successo - Ci sono anche feriti Momenti di alta tensione oggi, sabato 18 ottobre, a poche ... Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Scontri Ultras Prima Pisa