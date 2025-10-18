Sconfitta per la YOLO+ contro Battipaglia |  fatale un primo quarto sottotono

Tempo di lettura: 2 minuti La YOLO+ Cestistica Benevento esce sconfitta dalla gara casalinga contro il Minibasket Battipaglia, al termine di una gara in cui le cinghialesse si sono confrontare contro una grande avversaria. La squadra di coach Pasquariello paga un primo quarto sottotono, che ha messo la gara in salita per la Cestistica, nonostante la buona reazione di squadra avuta successivamente. Le ospiti, infatti, partono forte con un parziale di 8-0, mentre la YOLO+ incontra qualche difficoltà in fase offensiva. Coach Pasquariello ferma il gioco per dare la scossa, tuttavia l’andamento della gara non cambia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

