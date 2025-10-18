Scomparso nel nulla a 16 anni ore d' ansia | avviato il piano di ricerche
Scomparso nel nulla a 16 anni. E' la sorte toccata a Yacine Boukhors, giovane nato a Ferrara nel dicembre 2008 e residente a Galliera (provincia di Bologna). Secondo quanto dichiarato dalle autorità, al momento della scomparsa (avvenuta venerdì 17 ottobre) era domiciliato all'interno della.
