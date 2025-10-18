Scommesse illegali arresti e denunce in tutta Italia
Si è conclusa venerdì 17 ottobre una mirata attività di "alto impatto investigativo", anche a tutela dei consumatori, in materia di giochi e scommesse illegali nelle province di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Caserta, Latina, Varese, Venezia, Verona e Brindisi. L'operazione, coordinata dal Nucleo Centrale della Polizia dei Giochi e delle Scommesse dello SCO (Servizio Centrale Operativo), si è svolta in stretta collaborazione con l'Ufficio Controlli della Direzione Giochi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le attività, che hanno avuto come specifico focus la gestione delle scommesse sportive presso i punti della rete fisica diffusi sul territorio sono state condotte dagli specialisti della 'polizia dei giochi e delle scommesse' operanti presso le Squadre Mobili e le SISCO competenti per territorio, nonché dalle strutture territoriali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e dalle articolazioni della Polizia Amministrativa e Sociale delle Questure. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
