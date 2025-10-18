Scommesse illegale | pioggia di denunce e sequestri anche a Napoli
Si è conclusa ieri un’ampia operazione investigativa contro il gioco e le scommesse illegali, condotta in diverse province italiane tra cui Roma, Milano, Napoli, Palermo, Caserta, Latina, Varese, Venezia, Verona e Brindisi. L’intervento, diretto dal Nucleo Centrale della Polizia dei Giochi e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
