Scommesse e riciclaggio controlli a Palermo e in altre 9 città italiane | sanzioni per 500 mila euro
Si è conclusa una vasta attività di "alto impatto investigativo", anche a tutela dei consumatori, in materia di giochi e scommesse illegali in diverse province d'Italia, che ha visto coinvolte oltre Palermo anche Roma, Milano, Napoli, Caserta, Latina, Varese, Venezia, Verona e Brindisi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il caso Boomerang-Milan solleva interrogativi sul controllo delle società di scommesse online a rischio riciclaggio - facebook.com Vai su Facebook
Scommesse illegali, maxi operazione in Italia: anche la provincia di Palermo nel mirino dei controlli - Ai raggi X 35 sale scommesse e oltre trecento persone, di cui 108 con precedenti di polizia. Scrive msn.com
Il gioco d’azzardo online fa gola a chi ricicla: i Monopoli rendano pubblici i controlli - Milan solleva interrogativi sul controllo delle società di scommesse online a rischio riciclaggio ... ilfattoquotidiano.it scrive