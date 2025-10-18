Casnigo. Sono gravissime le condizioni di un anziano di 81 anni che nel primo pomeriggio di sabato 18 ottobre è scivolato per qualche metro all’interno di un terreno di sua proprietà, procurandosi una frattura cranica e un’emorragia cerebrale nell’impatto contro un tronco. Secondo le prime informazioni l’uomo stava potando una pianta quando improvvisamente ha perso l’equilibrio in un punto in forte pendenza. L’allarme è scattato attorno alle 13, al civico 86 di via Vittorio Emanuele II, quando un vicino lo ha trovato riverso a terra privo di sensi: subito è partita la chiamata al numero unico d’emergenza 112, con il personale sanitario arrivato sul posto a bordo di un’ambulanza della Croce Blu di Gromo, di un’auto medica e dell’elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo, atterrato al vicino campo sportivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Scivola mentre pota una pianta, poi batte la testa: 81enne in gravi condizioni