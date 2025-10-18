Scippi e rapine lampo in centro a Fano e sul lungomare Sassonia arrestato il ladro | come agiva

Arrestato a Fano uno straniero per sette scippi e rapine contro anziani nel centro storico e sul lungomare. Indagini della Polizia e Procura. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Scippi e rapine lampo in centro a Fano e sul lungomare Sassonia, arrestato il ladro: come agiva

Rapine in centro con la tecnica dello strappo, cinque arrestati - Una massiccia operazione volta a contrastare la crescente ondata di rapine e scippi in centro: questa l'ultima mossa della Squadra Mobile di Bologna, in corso da aprile di quest'anno. Si legge su rainews.it