Le dichiarazioni della segretaria del Partito democratico Elly Schlein, intervenuta al congresso del Pse ad Amsterdam, accendono lo scontro politico in Italia. Dal palco del Partito socialista europeo, Schlein ha denunciato che “in Italia sono in pericolo la democrazia e la libertà di stampa. A Firenze la premier di estrema destra Giorgia Meloni ha detto che l'opposizione è peggiore dei terroristi. Al giornalista Sigfrido Ranucci hanno messo una bomba sotto casa”. Parole che hanno immediatamente scatenato la reazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in un post su X ha replicato: “Siamo al puro delirio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Sciocchezze”, “Parole irresponsabile”. Lega e Lupi smascherano i deliri di Schlein