Sciacca vuole fare il bis | la Scalia attende il Letojanni al Palatenda Roccazzella
Dopo il brillante debutto esterno e la vittoria sul campo di Palermo, la Scalia Volley Sciacca è pronta per l’esordio casalingo nella seconda giornata del campionato nazionale di Serie B 20252026. Domenica 19 ottobre, alle 17, il Palatenda Roccazzella accoglierà la squadra saccense per la prima. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
