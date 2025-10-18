Sciacca vuole fare il bis | la Scalia attende il Letojanni al Palatenda Roccazzella

Agrigentonotizie.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il brillante debutto esterno e la vittoria sul campo di Palermo, la Scalia Volley Sciacca è pronta per l’esordio casalingo nella seconda giornata del campionato nazionale di Serie B 20252026. Domenica 19 ottobre, alle 17, il Palatenda Roccazzella accoglierà la squadra saccense per la prima. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

