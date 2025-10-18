Schlein va all’estero e offende il suo Paese | Con la destra la democrazia è a rischio Meloni | Puro delirio vergogna
Elly Schlein ci ricasca. Va all’estero e non resiste all’impulso di diffamare il suo Paese, l’Italia, dipingendolo come un luogo nel quale la democrazia e la libertà sono a rischio. Una cosa assai grave, che dimostra la mancanza di senso dello Stato da parte della segretaria nazionale del Pd. E che ha fatto registrare la dura risposta di Giorgia Meloni. Le parole pronunciate ad Amsterdam. Intervenendo al congresso del Pse ad Amsterdam, la segretaria del Pd ha usato parole molto forti contro Giorgia Meloni e l’Italia: ” La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l’estrema destra è al governo”, ha detto Schlein. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
