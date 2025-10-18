Schlein-Meloni è scontro Leader Pd | Democrazia a rischio Premier | Falsità sull’Italia

Ildifforme.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l’estrema destra è al governo”. È l’affondo di Elly Schlein contro il governo di Giorgia Meloni dal congresso del Pse ad Amsterdam.  “La settimana scorsa, a Firenze, la presidente del Consiglio del mio Paese ha dichiarato che le opposizioni sono . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

schlein meloni 232 scontro leader pd democrazia a rischio premier falsit224 sull8217italia

© Ildifforme.it - Schlein-Meloni è scontro. Leader Pd: “Democrazia a rischio”. Premier: “Falsità sull’Italia”

Leggi anche questi approfondimenti

schlein meloni 232 scontroScontro Schlein-Meloni, la leader pd: «Libertà a rischio quando governa l'estrema destra». La premier: «Puro delirio, vergogna» - La dem al congresso del Pse ha attaccato Meloni, che sui sui profili social ha replicato con durezza: «Va in giro per il mondo a diffondere falsità» ... Da corriere.it

schlein meloni 232 scontroMeloni: «Attacco gravissimo alla libertà di informazione». Schlein: «Serve la reazione delle istituzioni» - Il rumore lontano di un’esplosione improvvisa ha rotto il silenzio di una tranquilla mattina a Campo Ascolano, Pomezia. Riporta lasicilia.it

schlein meloni 232 scontroScontro Meloni-Schlein: “Più fondamentalista di Hamas”, la premier infiamma il dibattito, la replica “Toni mai sentiti in democrazia” - Si infiamma lo scontro politico tra Elly Schlein e Giorgia Meloni dopo le dichiarazioni della premier durante un comizio a Firenze, dove aveva definito “ più fondamentalista di Hamas ” l’opposizione. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Schlein Meloni 232 Scontro