(Adnkronos) – “La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l’estrema destra è al governo”. È l’affondo di Elly Schlein contro il governo di Giorgia Meloni dal congresso del Pse ad Amsterdam. “La settimana scorsa, a Firenze, la presidente del Consiglio del mio Paese ha dichiarato che le opposizioni sono . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Schlein-Meloni è scontro. Leader Pd: “Democrazia a rischio”. Premier: “Falsità sull’Italia”