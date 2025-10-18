Schlein | Libertà a rischio quando l' estrema destra è al governo Meloni | Vergogna diffondi falsità in giro per il mondo

Botta al vetriolo, risposta al veleno. Elly Schlein vs Giorgia Meloni. La leader dell'opposizione lancia la bomba dal congresso del Pse: «La libertà e la democrazia sono a rischio quando l'estrema destra è al governo». Meloni: «Vergogna, diffondi falsità in giro per il mondo»

Schlein contro Meloni: "Con l'estrema destra al governo la libertà è a rischio". La premier: "Puro delirio, vergogna" - La leader Dem attacca la presidente del Consiglio al congresso del Pse, che replica: "Va in giro per il mondo a diffondere falsità" ... Da today.it

