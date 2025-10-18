Al terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, abbiamo Elly Schlein in festa per la vittoria di Eugenio Giani. Non vogliamo raffreddare i suoi sogni di riscossa sul centrodestra, ma la riconferma del centrosinistra (allargato a tutto il campo largo) non è certo una sorpresa. Sarebbe stata una notizia il contrario. Eppure, a sentir la segretaria dem sembra una vittoria epocale. "Chi aveva parlato di fine della coalizione progressista, è stato smentito – ha detto - ci davano per morti, ma questo è solo l'inizio". Non sappiamo quali siano le sue mire, ma il saldo (negativo) per la sinistra non cambia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Schlein in festa, i post della Salis, l'insulto di Landini: ecco il podio dei peggiori