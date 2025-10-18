Schlein in festa i post della Salis l' insulto di Landini | ecco il podio dei peggiori

Ilgiornale.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, abbiamo Elly Schlein in festa per la vittoria di Eugenio Giani. Non vogliamo raffreddare i suoi sogni di riscossa sul centrodestra, ma la riconferma del centrosinistra (allargato a tutto il campo largo) non è certo una sorpresa. Sarebbe stata una notizia il contrario. Eppure, a sentir la segretaria dem sembra una vittoria epocale. "Chi aveva parlato di fine della coalizione progressista, è stato smentito – ha detto - ci davano per morti, ma questo è solo l'inizio". Non sappiamo quali siano le sue mire, ma il saldo (negativo) per la sinistra non cambia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

schlein in festa i post della salis l insulto di landini ecco il podio dei peggiori

© Ilgiornale.it - Schlein in festa, i post della Salis, l'insulto di Landini: ecco il podio dei peggiori

Leggi anche questi approfondimenti

schlein festa post salisSchlein, la Salis e Landini: il podio dei peggiori - Landini dà della "cortigiana" alla Meloni. Lo riporta ilgiornale.it

schlein festa post salisSalis, Manfredi, Gentiloni, Bonaccini... riparte il pressing su Schlein che ora non esclude il congresso - Nel Pd aumentano le critiche all'alleanza con Conte e si valutano alternative riformiste alla leader. Secondo huffingtonpost.it

schlein festa post salisSondaggi politici 2025/ Primarie campo largo, choc Pd: Conte batte Schlein. Silvia Salis -4% dalla leader Dem - Regionali preoccupano il Pd di Schlein: futuro del campo largo con Conte "favorito". Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Schlein Festa Post Salis