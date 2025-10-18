Schlein | Con la destra democrazia in pericolo Meloni | Vergogna diffondi falsità
AGI - Scintille tra Schlein e Meloni. Dal palco del Pse ad Amsterdam la leader dem attacca la maggioranza. "In Italia c'è' una estrema destra al governo, guidato da Giorgia Meloni, che sta tagliando la spesa sanitaria, l'istruzione pubblica e sta bloccando le nostre proposte di salario minimo, in un Paese dove i salari sono i peggiori nella Ue. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione. La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che le opposizioni sono peggiori dei terroristi. Voglio solidarizzare con Sigfrido Ranucci a cui hanno messo una bomba sotto casa. La democrazia è a rischio e la libertà di stampa è a rischio quando l'estrema destra è al governo". 🔗 Leggi su Agi.it
