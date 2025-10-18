Schlein attacca | L’estrema destra al governo minaccia libertà e democrazia

L’intervento della segretaria del Partito Democratico (Pd), Elly Schlein, al Congresso del Partito del Socialismo Europeo (Pse) ha delineato una visione critica e allarmata sulla situazione politica italiana, ponendo l’accento sulle presunte derive del governo di estrema destra guidato da Giorgia Meloni. La leader dem ha usato la tribuna europea per sollevare preoccupazioni riguardo le politiche economiche e sociali intraprese in Italia, oltre a denunciare quello che definisce un clima di propaganda, odio e polarizzazione nel dibattito pubblico e politico nazionale. L’intervento si è trasformato in un appello alla solidarietà e alla difesa dei principi democratici fondamentali contro ciò che viene percepito come un attacco costante alle istituzioni e al dissenso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

