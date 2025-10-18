Schlein attacca il governo dopo il caso Ranucci Meloni furiosa | Vergogna siamo al delirio

La segretaria del Pd Schlein, al congresso dei Socialisti europei, ha espresso solidarietà a Sigfrido Ranucci e detto che "la libertà di parola è a rischio quando l'estrema destra è al governo". La presidente del Consiglio Meloni ha replicato sui social: "Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein". 🔗 Leggi su Fanpage.it

