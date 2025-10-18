Schlein al congresso del Pse | Il governo Meloni sta smantellando la sanità e l’istruzione pubblica e non vuole il salario minimo
“Qual è la situazione nel mio Paese, dove – come sapete – c’è un governo di estrema destra guidato da Giorgia Meloni? È molto semplice: stanno smantellando il sistema sanitario pubblico. Sei milioni di italiani rinunciano ad andare in ospedale perché non possono permetterselo. Allo stesso tempo, stanno tagliando l’istruzione pubblica, avendo cancellato 6.000 insegnanti lo scorso anno. E, inoltre, abbiamo visto che stanno bloccando la nostra proposta di introdurre un salario minimo, in uno dei Paesi europei con i salari più bassi e peggiori dell’intera Unione Europea”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, parlando al congresso del Pse ad Amsterdam. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
