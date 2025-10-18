Schlein a Congresso Pse | Democrazia in Italia a rischio da quando governa Meloni – Il video
(Agenzia Vista) Olanda, 18 ottobre 2025 "In Italia c'è una estrema destra al Governo che sta tagliando la spesa pubblica, la sanità, la scuola, sta bloccano le nostre proposte di salario minimo. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione. La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che l'opposizione è peggio di Hamas. Voglio solidarizzare con Ranucci vittima di un attentato terribile: la libertà e la democrazia è a rischio quando l'estrema destra è al Governo. Non batteremo l'estrema destra seguendo la loro agenda: dobbiamo ricordare chi siamo come socialisti. Dobbiamo spingerli sul nostro campo della difesa dei diritti e di giustizia sociale". 🔗 Leggi su Open.online
