Schiava sessuale del compagno della madre da quando aveva 5 anni ora si rifiuta di vederla | Mi dà la colpa

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per 20 anni è stata ridotta in schiavitù dal compagno della madre in un alloggio popolare di Asti. La donna sostiene di non aver mai saputo degli abusi sessuali subiti dalla figlia da quando aveva appena 5 anni e afferma di aver avuto paura di lui. Dopo l'arresto dell'uomo, avvenuto lo scorso dicembre, la vittima oggi 27enne ha voluto lasciare la casa in cui viveva e interrompere i rapporti con la mamma, che reputa complice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

