Schiava sessuale del compagno della madre da quando aveva 5 anni ora si rifiuta di vederla | Mi dà la colpa
Per 20 anni è stata ridotta in schiavitù dal compagno della madre in un alloggio popolare di Asti. La donna sostiene di non aver mai saputo degli abusi sessuali subiti dalla figlia da quando aveva appena 5 anni e afferma di aver avuto paura di lui. Dopo l'arresto dell'uomo, avvenuto lo scorso dicembre, la vittima oggi 27enne ha voluto lasciare la casa in cui viveva e interrompere i rapporti con la mamma, che reputa complice. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ha vissuto 20 anni della sua vita come una schiava sessuale. Adesso ha 27 anni e il convivente della madre è in carcere. «Ho vissuto vent’anni con una bestia e non me ne sono accorta. Anche se lui oggi è in carcere, io sono distrutta. E la cosa che più mi ad - facebook.com Vai su Facebook
Dalle violenze del padre quando lei era bambina fino al lusso e agli stupri subiti da Epstein, in «Nobody’s girl» la ex schiava sessuale – morta suicida pochi mesi fa – racconta l’inferno che ha vissuto - X Vai su X
Schiava sessuale del compagno della madre da quando aveva 5 anni, ora si rifiuta di vederla: “Mi dà la colpa” - Per 20 anni è stata ridotta in schiavitù dal compagno della madre in un alloggio popolare di Asti. Si legge su fanpage.it