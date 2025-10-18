Schianto tra scooter e auto | donna gravissima a Cattinara

Triesteprima.it | 18 ott 2025

Una donna del 1974 versa in gravi condizioni dopo un violento incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi all'incrocio tra via Brigata Casale e via Carnaro. La dinamica dello schianto è poco chiara ed è al vaglio della polizia locale, occorsa sul posto assieme ai sanitari del 118, intervenuti con. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

