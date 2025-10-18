Schianto tra scooter e auto | donna gravissima a Cattinara

Una donna del 1974 versa in gravi condizioni dopo un violento incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi all'incrocio tra via Brigata Casale e via Carnaro. La dinamica dello schianto è poco chiara ed è al vaglio della polizia locale, occorsa sul posto assieme ai sanitari del 118, intervenuti con. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Altre letture consigliate

https://etvmarche.it/17/10/2025/schianto-in-scooter-mentre-va-a-scuola-muore-un-ragazzino-di-14-anni/ - facebook.com Vai su Facebook

Agrigento, schianto con lo scooter. Perde la vita un cinquantenne. Dieci anni fa a morire in un incidente era stato il fratello. In un solo giorno tre le vittime della strada nell'isola. Ce ne occuperemo nel #Tg delle 14. @TgrSicilia seguiteci su: http://RAINEWS.IT/T - X Vai su X

Fano, terribile schianto tra un'auto e uno scooter: grave un ragazzo, arriva l'eliambulanza - Brutto incidente queta mattina a Rosciano di Fano, dove, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrati un'auto ed uno scooter. Scrive corriereadriatico.it

In coma dopo lo schianto in scooter. La mamma tra appelli e preghiere: "Il mio Nicolò mi ha stretto la mano" - In ospedale è un continuo pellegrinaggio di amici e professori: "Tutti ci stanno dando tanto ... Segnala msn.com

Schianto e paura, scooter contro auto: gravi due ragazzi di 27 anni - Ascoli, 15 settembre 2025 – Due ragazzi di 27 anni, residenti a Grottammare, che viaggiavano in sella a uno scooter, sono rimasti coinvolti in un terribile incidente stradale accaduto nella notte fra ... Scrive ilrestodelcarlino.it