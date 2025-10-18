Schianto tra auto in via Dei Sassi a Calolziocorte | una donna trasportata in ospedale
Schianto tra auto con una donna rimasta ferita in via Dei Sassi a Calolziocorte. Il sinistro è avvenuto alle ore 16 di oggi, sabato 18 ottobre, lungo la strada che collega il Lungoadda con via Galli e l'area della stazione ferroviaria. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
