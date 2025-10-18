Schianto tra auto e moto ad Abbadia soccorso un ragazzo

Schianto tra auto e moto ad Abbadia Lariana. L'incidente è avvenuto alle 7.30 di questa mattina, sabato 18 ottobre, lungo la strada provinciale, all'altezza del civico 150 di via Nazionale. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto che ha visto il ferimento di un ragazzo.I. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

